Milan | dalla difesa all’attacco | le ultime sul mercato dei rossoneri

Milan DI MARZIO – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, attraverso il proprio sito ufficiale ha annunciato le ultime notizie per quanto concerne il mercato del Milan dopo il passaggio al fondo RedBird. "Il Milan, considerato il probabile addio di Romagnoli, vuole acquistare un difensore centrale. I nomi sono due: Botman e Bremer. Il primo è l'obiettivo concreto ma i contatti sono meno fluidi rispetto ai mesi passati. Il secondo, invece, potrebbe essere l'alternativa, con il cartellino compreso tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Su di lui c'è anche l'interesse dell'Inter, che ha una stretta di mano virtuale col calciatore. Per il centrocampo, vista la partenza di Kessié, si pensa a Renato Sanches. Sulla trequarti i rossoneri vorrebbero confermare Messias, magari cercando di ritrattare ...

