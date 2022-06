Lazio, rinnovo Sarri UFFICIALE: il comunicato (Di giovedì 2 giugno 2022) La Lazio ha ufficializzato il rinnovo di Sarri con il club biancoceleste: il comunicato La Lazio, attraverso una nota UFFICIALE, ha annunciato il rinnovo di contratto dell’allenatore Maurizio Sarri. «La S.S. Lazio comunica che il tecnico Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell’accordo fino al 2025». ?? ?????? ??????? ?#CMonEagles ? pic.twitter.com/67XhQL0kId— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 2, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Laha ufficializzato ildicon il club biancoceleste: ilLa, attraverso una nota, ha annunciato ildi contratto dell’allenatore Maurizio. «La S.S.comunica che il tecnico Maurizioha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell’accordo fino al 2025». ?? ?????? ??????? ?#CMonEagles ? pic.twitter.com/67XhQL0kId— S.S.(@OfficialSS) June 2, 2022 LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

