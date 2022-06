La Juventus ‘ringrazia’ Simeone | 60 milioni e colpo dalla rivale

Advertising

ZonaBianconeri : RT @MarNelant: Il #Manchester, saluta e ringrazia #Pogba ma perché arrivi bisogna che si accordino sulla durata del contratto...lui chie 4… - MarNelant : Il #Manchester, saluta e ringrazia #Pogba ma perché arrivi bisogna che si accordino sulla durata del contratto...lu… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Pogba Juve: il Manchester United lo ringrazia così. C’è il VIDEO messaggio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Ser… - gilnar76 : Pogba Juve: il Manchester United lo ringrazia così. C’è il VIDEO messaggio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Emanuel70123144 : RT @Juventina962: Ringrazia che gli Agnelli non sanno manco chi sei, altrimenti lo scrittore lo andavi a fare sotto i ponti. Non so se fa p… -

'La colpa dell'esclusione dal Mondiale è nostra, bastava davvero poco per raggiungerlo'. Lo ha detto il centrale azzurro e della, Leonardo Bonucci , in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Wembley contro l'Argentina nella 'Finalissima 2022'. Bonucci ha poi ringraziato Messi per le parole spese in favore dell'...Così tra richiesta di dimissioni immediate e ironia sulla festa in corsa in casa del presidente della, il popolo social ha indicato nel numero uno della Uefa il vero colpevole della ...