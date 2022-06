"La colpa è di chi non rispetta la legge". Guido Crosetto a valanga umilia tutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Negli ultimi tempi il problema della mancanza di personale è emerso in tutta la sua gravità. Chi cerca di assumere personale si trova spesso di fronte all'impossibilità di trovare figure adeguate e soprattutto disponibili. Secondo alcuni complici sarebbero anche le modalità con cui viene assegnato il reddito di cittadinanza che sta diventando una vera e propria rendita vitalizia. Sul tema della mancanza di personale prende la parola anche l'imprenditore Guido Crosetto che accende i riflettori sullo scarso rispetto delle regole. "Se rispetti la legge e i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare - scrive Crosetto su Twitter - Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, accettando ogni titolo di trattamento, meriti di rimanere solo". ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Negli ultimi tempi il problema della mancanza di personale è emerso in tutta la sua gravità. Chi cerca di assumere personale si trova spesso di fronte all'impossibilità di trovare figure adeguate e soprattutto disponibili. Secondo alcuni complici sarebbero anche le modalità con cui viene assegnato il reddito di cittadinanza che sta diventando una vera e propria rendita vitalizia. Sul tema della mancanza di personale prende la parola anche l'imprenditoreche accende i riflettori sullo scarso rispetto delle regole. "Se rispetti lae i contratti, non fatichi a trovare persone che abbiano voglia di lavorare - scrivesu Twitter - Se pensi che assumere le persone sia fare loro un regalo di cui devono esserti grate, accettando ogni titolo di trattamento, meriti di rimanere solo". ...

