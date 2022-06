(Di giovedì 2 giugno 2022) È appena andato in onda un nuovo daytime dell’. Roger Balduino ha dovutoil gioco perdi salute. Ilsi era infatti fatto male alla caviglia e sotto parere medico ha dovuto lasciare definitivamente il reality. Il comunicato è arrivato direttamente su Playa Sgamadissima, dove Roger era in gioco insieme a Pamela Petrarolo. La naufraga appena ha ricevuto la notizia ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiata in lacrime. L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

IsaeChia : #Isola 16, un naufrago costretto ad abbandonare il programma per motivi medici: ecco chi - AleksandraMold : Il trio dei bulli capitanato dal pelato, ogni giorno prende di mira un naufrago. E pensare che c'è gente che li salva al televoto #isola - Novella_2000 : Clemente Russo e Laura Maddaloni criticano un naufrago e svelano cosa fa 'dietro le telecamere' #isola - occhio_notizie : Ecco chi è e come sta ora?? #isola2022 - BITCHYFit : Clemente Russo e Laura Maddaloni contro un naufrago: “Cosa fa dietro le telecamere” -

... cosa ha fatto la madre per far scappare la fidanzata Durante l'avventura all'dei Famosi, i ... Intervistato dal settimanale Oggi , l'exha raccontato in che modo la mamma ha fatto ...... Leggi anche Estefania, Carmen e Maria Laura violano il regolamento de L', l'annuncio! L'exha continuato poi facendo un confronto tra la sua esperienza a L'dei Famosi e quella ...Nick Luciani non nasconde la sua delusione dopo un litigio: "Non me lo aspettavo" Nelle scorse ore i naufraghi di Playa Rinnovada hanno fatto i conti con ...A L'Isola dei Famosi, nelle scorse ore, 3 concorrenti sono state beccate mentre violavano le regole del gioco.