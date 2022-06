Il Medio Evo sospetto dei Carmina Burana (Di giovedì 2 giugno 2022) di Olga Chieffi “La melodia e il linguaggio si appartengono vicendevolmente, rifiuto l’idea che possa esistere una musica pura”. Questo l’assunto di Carl Orff, del quale domani sera, alle ore 21, e domenica, in pomeridiana alle ore 18, sul palcoscenico del teatro Verdi verrà eseguita la “cantata drammatica” “Carmina Burana” datata 1936. Un evento, questo del quale sarà protagonista Michael Balke alla direzione dell’ Orchestra Filarmonica Salernitana “G.Verdi”, del coro e delle voci bianche preparate rispettivamente da Andrea Albertin e Silvana Noschese. Il tenore, Deniz Leone, il soprano, Laura Claycomb e il baritono, Gustavo Castillo, andranno ad elevarsi su di un’orchestra di dimensioni normali alla quale andranno ad aggiungersi pianoforte celesta, cinque timpani e un ampio complesso di percussioni. Orff scelse quale punto di partenza per la sua ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 2 giugno 2022) di Olga Chieffi “La melodia e il linguaggio si appartengono vicendevolmente, rifiuto l’idea che possa esistere una musica pura”. Questo l’assunto di Carl Orff, del quale domani sera, alle ore 21, e domenica, in pomeridiana alle ore 18, sul palcoscenico del teatro Verdi verrà eseguita la “cantata drammatica” “” datata 1936. Un evento, questo del quale sarà protagonista Michael Balke alla direzione dell’ Orchestra Filarmonica Salernitana “G.Verdi”, del coro e delle voci bianche preparate rispettivamente da Andrea Albertin e Silvana Noschese. Il tenore, Deniz Leone, il soprano, Laura Claycomb e il baritono, Gustavo Castillo, andranno ad elevarsi su di un’orchestra di dimensioni normali alla quale andranno ad aggiungersi pianoforte celesta, cinque timpani e un ampio complesso di percussioni. Orff scelse quale punto di partenza per la sua ...

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Max Gazzè - L'evo dopo il medio - Balu875651831 : RT @Simone7417: @GassmanGassmann Il problema nasce dal fatto che in Italia esista ancora l'ora di religione cattolica, a causa degli accord… - doomboy : @vincio963 @TaniuzzaCalabra Vabbé, le donne di FdI vorrebbero vivere sottomesse, come nel medio evo. Inutile discutere di loro. - OmbraDuca : RT @claudiodamico72: Questo signore ha riportato il tempo indietro... facendo sprofondare Roma, nuovamente nel medio evo. E da qualche tem… - PaolaDiGiulio1 : RT @JacobinItalia: Le società classiste non cominciarono con il capitalismo: anche il mondo antico e quello medievale avevano sistemi di sf… -