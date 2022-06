Google Duo e Meet si fonderanno per rivoluzionare riunioni e videochiamate (Di giovedì 2 giugno 2022) Da tanti mesi non è più un segreto che nei piani di Google vi è la sostituzione di Google Duo con Google Meet e adesso è ufficiale L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 2 giugno 2022) Da tanti mesi non è più un segreto che nei piani divi è la sostituzione diDuo cone adesso è ufficiale L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

puntotweet : Google combina Meet e Duo in una singola app - TuttoAndroid : Google Duo e Meet si fonderanno per rivoluzionare riunioni e videochiamate - pedroelrey : Google prevede di combinare le sue app per videochiamate Duo e Meet in un'unica piattaforma più avanti nel 2022, ut… - 83napolano : RT @CeotechI: Google unificherà Meet e Duo in un'unica app #Android #App #Comunicazione #Duo #Google #GoogleDuo #GoogleMeet #Innovazione #i… - andreastoolbox : Google Meet e Duo insieme per il futuro delle videochiamate -