Giubileo di Platino, al via i festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta: ecco cosa succede oggi e tutto quello che c'è da sapere (Di giovedì 2 giugno 2022) Prendono il via oggi alle 10 ora di Londra, le 11 in Italia, i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Per quattro giorni, la famiglia reale al completo restituirà un'immagine colorata e (si spera) sorridente dei Windsor, da troppi anni protagonisti per lo più di scandali, litigi, e rivelazioni imbarazzanti. Dal 2 al 6 Giugno, a rinsaldare il legame tra i parenti della casa reale sarà l'amore comune e condiviso per la Regina. E per lei, infatti, che si è mobilitato un intero Paese che nonostante tutto, è disposto a deporre le armi mettendo da parte scetticismo e critiche alla monarchia, per festeggiare la stima ed il rispetto che Elisabetta II ha saputo ...

HolySeePress : Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - Cucina_Italiana : 70 anni di regno, 70 ricette approvate dalla Regina Elisabetta! ?? #PlatinumJubilee #QueenElizabeth #HM70 - SATELITLGTVUSA1 : RT @HolySeePress: Telegramma del Santo Padre per la Festa Nazionale e il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II - - elena_ele6 : RT @la_tinella: Queen Elizabeth proietta sulle pietre di Stonehenge per il suo Giubileo di Platino. Ma la potenza di questa foto? ? Chi co… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Il #Papa ha inviato alla Regina #Elisabetta un messaggio per il #Giubileo di platino. 'In questa gioiosa occasione' il Ponte… -