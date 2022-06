Giovanni Floris chiude la puntata di Otto e Mezzo e rivela: "Sarò ancora qui, ecco come sta Lilli Gruber" (Di giovedì 2 giugno 2022) Giovanni Floris al posto di Lilli Gruber in conduzione a Otto e Mezzo. Lo storico conduttore di Di Martedì come avevamo anticipato ha sostituito Lilli Gruber nel salOtto di La7. Il motivo dell'avvicendamento lo ha spiegato lo stesso Floris davanti alle telecamere: "Sono qui temporaneamente ma non abusivamente perché Lilli Gruber ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l'esito del tampone molecolare". Floris questa sera ha fatto il bis e infatti si è nuovamente presentato in plancia di comando a Otto e Mezzo. Tra gli ospiti in studio Lucio Caracciolo e Paolo Mieli con i quali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022)al posto diin conduzione a. Lo storico conduttore di Di Martedìavevamo anticipato ha sostituitonel saldi La7. Il motivo dell'avvicendamento lo ha spiegato lo stessodavanti alle telecamere: "Sono qui temporaneamente ma non abusivamente perchéha avuto un contatto con una persona positiva al Covid e sta aspettando l'esito del tampone molecolare".questa sera ha fatto il bis e infatti si è nuovamente presentato in plancia di comando a. Tra gli ospiti in studio Lucio Caracciolo e Paolo Mieli con i quali ...

