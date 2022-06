Futuro in bilico per Politano? L’attaccante del Napoli ha preso una decisione (Di giovedì 2 giugno 2022) Il calciomercato estivo ancora non è cominciato, ma il Napoli già ha concluso diverse operazioni. Il club azzurro ha ufficializzato gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Ma il calciomercato azzurro potrebbe riservare altre sorprese. Matteo Politano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Ci sono diverse situazioni che la dirigenza azzurra deve ultimare: dai rinnovi di Ospina e Mertens, alle situazioni legate a Koulibaly e Fabian Ruiz. E attenzione anche a Matteo Politano. L’esterno d’attacco del Napoli, secondo quanto riportato da Repubblica, non sarebbe più convinto di continuare la sua esperienza in magli azzurra. Infatti, Politano vorrebbe lasciare Napoli e ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) Il calciomercato estivo ancora non è cominciato, ma ilgià ha concluso diverse operazioni. Il club azzurro ha ufficializzato gli acquisti di Mathias Olivera e Khvicha Kvaratskhelia, arrivati per sostituire Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto. Ma il calciomercato azzurro potrebbe riservare altre sorprese. Matteo(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Ci sono diverse situazioni che la dirigenza azzurra deve ultimare: dai rinnovi di Ospina e Mertens, alle situazioni legate a Koulibaly e Fabian Ruiz. E attenzione anche a Matteo. L’esterno d’attacco del, secondo quanto riportato da Repubblica, non sarebbe più convinto di continuare la sua esperienza in magli azzurra. Infatti,vorrebbe lasciaree ...

Advertising

gilnar76 : Futuro in bilico per Politano? L’attaccante del #Napoli ha preso una decisione #Forzanapoli #Napolicalcio… - Mpelettro : RT @Mistermercatoi1: #SerieATIM: #Sabatini non sarà più il direttore sportivo dell'@OfficialUSS1919. La decisione è arrivata dopo alcune di… - edoardo_protani : RT @Mistermercatoi1: #SerieATIM: #Sabatini non sarà più il direttore sportivo dell'@OfficialUSS1919. La decisione è arrivata dopo alcune di… - Mistermercatoi1 : #SerieATIM: #Sabatini non sarà più il direttore sportivo dell'@OfficialUSS1919. La decisione è arrivata dopo alcune… - tabellamercatob : Tra un mese via al #Calciomercato Trattative #SerieB /3 #Pisa: il futuro dell’allenatore Luca D’Angelo è in bilico… -