Funerale senza genitori per un bimbo di appena 20 mesi: "Nessuno ci ha detto che era morto! (Di giovedì 2 giugno 2022) bimbo di 20 mesi La triste storia di Mario Domenico, morto per una crisi respiratoria a 20 mesi ad Asti. I genitori biologici informati dopo i funerali. Un bambino di 20 mesi, Mario Domenico, è morto per una crisi respiratoria due settimane fa. Ai suo funerali c'erano tutti: la famiglia affidataria, gli assistenti sociali, alcuni operatori sanitari del centro specializzato di Tortona che lo aveva avuto in cura. Mancavano, però, i genitori ai quali il piccolo era stato sottratto con un provvedimento-lampo del tribunale per i Minorenni quando era appena nato e si trovava ancora in ospedale con la madre. Una storia difficile quella che arriva da Asti.

gaiainstabile : RT @Sfigatto: STA STORIA MI PUZZA. LA BAMBINA MUORE E NESSUN FUNERALE? DIAGNOSI? TE NE VAI A CASA SENZA BAMBINA E NON DICI NULLA? #CHILHAV… - seredinpity : Non ho capito niente. Dicono alla madre che la bimba è morta e lei se ne va così senza vederla, senza fare un funerale ecc?? #chilhavisto - Sfigatto : STA STORIA MI PUZZA. LA BAMBINA MUORE E NESSUN FUNERALE? DIAGNOSI? TE NE VAI A CASA SENZA BAMBINA E NON DICI NULLA? #CHILHAVISTO - infoitinterno : Bambino di 20 mesi muore. Funerale senza genitori: 'Non lo sapevamo' - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: QUEL DICEMBRE 2021 LO RICORDERÒ PER SEMPRE PERCHÉ HA PORTATO VIA A MIO PADRE PER SEMPRE SENZA RITORNO E QUELLE SCENE D… -