Fiorentina | Italiano studia il colpo dalla Salernitana!

La Salernitana ha raggiunto una salvezza che per larghi tratti ha il sapore di un'impresa. Quel sette per cento di speranza che le era stato affibiato, quasi come epigrafe funeraria, è servito a risvegliare l'orgoglio di una piazza importante come quella di Salerno ma anche quello dei giocatori. Tra quelli che più si sono spesi per la causa granata e si sono messi in mostra nell'ultima metà di stagione c'è sicuramente Milan Djuric, autore di buona parte dei gol salvezza che hanno reso questo sogno possibile. Djuric Calciomercato FiorentinaChi ha costruito una solida realtà quest'anno è Vincenzo Italiano, il quale dopo aver compiuto un miracolo simile a quello granata lo scorso anno a La Spezia, quest'anno ha saputo riportare la Viola in Europa. Proprio per allargare quanto più possibile la rosa a disposizione per far fronte ai tanti impegni, la ...

