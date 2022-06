È ufficiale la clamorosa rottura tra la Salernitana e Sabatini. E ora è in dubbio anche Nicola (Di giovedì 2 giugno 2022) «L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali» È un comunicato ufficiale diffuso dalla Salernitana a confermare l’indiscrezione circolata questa mattina sul divorzio tra il presidente Iervolino e il ds Sabatini, tra gli artefici della miracolosa salvezza dei granata. Che, a questo punto, non è bastata a salvaguardare un rapporto professionale «di lusso» per una piazza come Salerno. Gli screzi – aveva fatto sapere La Città – sarebbero nati rispetto alla stipula dei contratti di alcuni calciatori e, in particolar modo, sulle cifre da corrispondere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) «L’U.S.1919 e il Direttore Sportivo Walterrendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttorele migliori fortune professionali» È un comunicatodiffuso dallaa confermare l’indiscrezione circolata questa mattina sul divorzio tra il presidente Iervolino e il ds, tra gli artefici della miracolosa salvezza dei granata. Che, a questo punto, non è bastata a salvaguardare un rapporto professionale «di lusso» per una piazza come Salerno. Gli screzi – aveva fatto sapere La Città – sarebbero nati rispetto alla stipula dei contratti di alcuni calciatori e, in particolar modo, sulle cifre da corrispondere ...

