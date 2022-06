Don Matteo 12 prima puntata | trama e anticipazioni 2 giugno 2022

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 2 giugno 2022) DON12. Terence Hill torna a vestire i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana nelle puntate di Don12, in onda su Rai 1 a partire da giovedì 2. Ecco di seguitosulla. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Mentre Anna e Marco sono alle prese con l’organizzazione del loro matrimonio, Andrea, il figlio di un famoso cardiochirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna, oltre a ritrovare il piccolo, dovrà risolvere una questione professionale che la tormenta da mesi e rischia di diventare un ostacolo al matrimonio. Nel frattempo, una bizzarra caccia al tesoro mette in subbuglio Spoleto: tutti sono alla folle ricerca dei soldi ...