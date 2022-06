Ciro Grillo, processo per stupro: al via le audizioni dei testimoni (Di giovedì 2 giugno 2022) Inizia oggi al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, il dibattimento del processo a porte chiuse contro Ciro Grillo (figlio di Beppe), Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, i quattro amici genovesi, oggi 22enni, accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze milanesi. Il reato sarebbe stato compiuto nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019 nella villa dei Grillo, a Porto Cervo, in Costa Smeralda. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 2 giugno 2022) Inizia oggi al Tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, il dibattimento dela porte chiuse contro(figlio di Beppe), Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, i quattro amici genovesi, oggi 22enni, accusati di violenza sessuale di gruppo su due ragazze milanesi. Il reato sarebbe stato compiuto nella notte tra il 16 e 17 luglio 2019 nella villa dei, a Porto Cervo, in Costa Smeralda.

