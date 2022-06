Camila Cabello in Italia scrive (in italiano) un dolcissimo post dedicato a noi (Di giovedì 2 giugno 2022) Camila Cabello dopo essersi esibita allo Stade de France per la finale della Uefa Champions League ha preso un aereo ed è volata in Italia. Destinazione Napoli. La cantante in questi giorni si trova infatti in Campania dove ha visitato sia Napoli che Amalfi. Una vacanza che ha letteralmente conquistato la cantante che sui social ha pubblicato un post in Italiano con una dolcissima dedica a noi ed alla nostra cultura. “AMALFI- NAPOLI- Italia il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata. ” E chissà quali nonne avrà visto a Napoli tanto da innamorarsene così. AMALFI- NAPOLI- Italia il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata. pic.twitter.com/CrZIhapARy — ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 giugno 2022)dopo essersi esibita allo Stade de France per la finale della Uefa Champions League ha preso un aereo ed è volata in. Destinazione Napoli. La cantante in questi giorni si trova infatti in Campania dove ha visitato sia Napoli che Amalfi. Una vacanza che ha letteralmente conquistato la cantante che sui social ha pubblicato uninno con una dolcissima dedica a noi ed alla nostra cultura. “AMALFI- NAPOLI-il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata. ” E chissà quali nonne avrà visto a Napoli tanto da innamorarsene così. AMALFI- NAPOLI-il tuo cibo, la tua lingua, la tua gente, la tua terra, la tua musica, le tue nonne! Sono innamorata. pic.twitter.com/CrZIhapARy — ...

