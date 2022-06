Benzina alle stelle? Non abbiamo visto niente | le previsioni degli esperti | ecco dove arriverà

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) I carburanti tornano a correre e tengono alta la temperatura su tutti i prezzi. I rincari die gasolio si scaricano a valanga sull'85% della spesaitaliani. La Coldiretti ha aggiornato le stime sull'intera filiera agroalimentare, dai campi all'industria di trasformazione fino alla conservazione e alla distribuzione per arrivare al carrello della spesa delle famiglie. I cartellinialimentari sono cresciuti in media del 7,1%, con punte che raggiungono però il +70,2% per gli oli di semi, +22,6% per il burro e +16,6% per la pasta. Un italiano su tre confessa di acquistare quasi esclusivamente i prodotti "primo prezzo", vale a dire quelli che costano meno sullo scaffale e almeno sei su dieci hanno già tagliato il budget per gli acquisti.CUPE Ma a prescindere dal carovita già ...