Angolo cieco: la tecnologia Volvo aiuta i camionisti a far svanire l'incubo d'investire ciclisti e pedoni

Nelle situazioni di traffico intenso anche i conducenti più esperti hanno difficoltà a percepire tutto ciò che succede intorno al camion, in particolar modo la possibile presenza di ciclisti o pedoni.

Angolo cieco: la tecnologia Volvo aiuta i camionisti a far svanire l'incubo d'investire ciclisti e pedoni

I responsabili di Volvo Trucks hanno introdotto sui propri mezzi un nuovo sistema di sicurezza per rilevare gli utenti della strada che entrano nell'angolo cieco.