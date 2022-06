Advertising

2a News

... all'assessore Cosenza e ai napoletani che per tenere aperto l'impianto di Mergellina,, le ... la soppressione temporanea di tante linee di bus e l'inadeguatezza del servizio, con decine di ...... all'assessore Cosenza e ai napoletani che per tenere aperto l'impianto di Mergellina,, le ... la soppressione temporanea di tante linee di bus e l'inadeguatezza del servizio, con decine di ... Alibus, da oggi possibile il pagamento con le carte bancarie Napoli, Anm rafforza i pagamenti con carte bancarie. Da oggi su tutti i 10 bus dedicati alla linea Alibus è possibile pagamento con le carte ...(FERPRESS) – Roma, 1 GIUG – Dal 1 giugno su tutti i 10 bus dedicati alla linea Alibus è possibile effettuare il pagamento con le carte bancarie e viaggiare in modalità ticketless. Questo consentirà di ...