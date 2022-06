Un grande concerto per il Giubileo della Regina Elisabetta | dove vederlo e quando | tutti gli ospiti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il programma delII d’Inghilterra prevede un-evento che sarà trasmetto in diretta TV su Sky. In diretta da Buckingham Palace, sabato 4 giugno a partire dalle ore 21, Sky (al canale 109) proporrà lo straordinarioorganizzato per celebrare ildi PlatinoII. 70 anni sul trono, festeggiati con il Platinum Party at the Palace e tantid’eccezione selezionati tra gli artisti internazionali più apprezzati del momento. Ad aprire lo show ci saranno i Queen + Adam Lambert, già protagonisti ald’Oro del 2002. Si esibiranno per la: Alicia ...