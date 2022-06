Un altro infortunio sul lavoro: netturbino ferito portato a Torrette in codice rosso (Di mercoledì 1 giugno 2022) OSTRA VETERE - Ancora un infortunio sul lavoro nelle Marche, questa volta ad Ostra Vetere. Un netturbino, infatti, è stato portato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso, quello di massima ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 1 giugno 2022) OSTRA VETERE - Ancora unsulnelle Marche, questa volta ad Ostra Vetere. Un, infatti, è statoall'ospedale regionale diin, quello di massima ...

Advertising

araujopampanin : @mklk78 @AndresCorder0s @romeoagresti @GoalItalia @goal No dai questa è un'altra cretinata di Oriana. Si è infortun… - erTifosetto : @Valerio67313912 @MRoscioni Aspetterei almeno un altra stagione, dopo quello che ha passato. #Zaniolo ha dovuto cam… - Nicholas_EffeTi : @AlessioAdam_ Comunque ha parla di via di mezzo...niente di esagerato. Più che altro, mi dispiace che Tare abbia p… - PierangeloRiga1 : ...importante sia in marcatura che in costruzione, ma anche un leader silenzioso perfetto per questa squadra e, sop… - elelyaworld : @GiovaAlbanese No un altro sopravvalutato e infortunio facile no -