Top Gun: Maverick e Val Kilmer: l'intelligenza artificiale ha creato 40 modelli per far rivivere la sua voce (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una compagnia che si occupa di IA ha creato 40 modelli per ricreare la voce di Val Kilmer di Top Gun: Maverick, il sequel della pellicola originale che è stato presentato al Festival di Cannes. I fan di Top Gun sanno da mesi che Val Kilmer avrebbe ripreso il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky in Top Gun: Maverick, ma i dettagli relativi al ritorno dell'attore erano un punto interrogativo considerando che Kilmer aveva perso la voce e la capacità di parlare dopo aver subito un trattamento per il cancro alla gola nel 2014. La sceneggiatura del sequel prende spunto dalla vita reale di Kilmer: anche Iceman nel film ha il cancro e comunica scrivendo. Val riesce a pronunciare alcune parole durante un dialogo presente nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una compagnia che si occupa di IA ha40per ricreare ladi Valdi Top Gun:, il sequel della pellicola originale che è stato presentato al Festival di Cannes. I fan di Top Gun sanno da mesi che Valavrebbe ripreso il ruolo di Tom "Iceman" Kazansky in Top Gun:, ma i dettagli relativi al ritorno dell'attore erano un punto interrogativo considerando cheaveva perso lae la capacità di parlare dopo aver subito un trattamento per il cancro alla gola nel 2014. La sceneggiatura del sequel prende spunto dalla vita reale di: anche Iceman nel film ha il cancro e comunica scrivendo. Val riesce a pronunciare alcune parole durante un dialogo presente nella ...

Advertising

gingersuho : intervallo di top gun maverick e mi sta piacendo tantissimo???? - o_mozzi : Appena visto Top Gun: Maverick ed è stupendo. Tutti gli attori, la grafica, la sceneggiatura e la colonna sonora so… - AlexissBi15 : RT @lauincrisis: Su TikTok ho SOLO e dico SOLO Miles Teller in Top Gun e non ho nemmeno visto il film ma vi dico che va benissimo così - Yogaolic : RT @fanpage: La voce di Val Kilmer non esiste più. Come è noto, un cancro alla gola ha compromesso irrimediabilmente la voce dell'attore. F… - lauincrisis : Su TikTok ho SOLO e dico SOLO Miles Teller in Top Gun e non ho nemmeno visto il film ma vi dico che va benissimo così -