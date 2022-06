“Ti meriti questo” UeD | Andrea Della Cioppa ferito da Veronica Rimondi | viene fuori tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Uomini e Donne,contro. La non sceltatronista non ha usato mezzi termini pur rettificando nel finale.ha scelto il corteggiatore Matteo Farnea ma prima di annunciare la sua scelta ha liquidato Andra. “Il nostro percorso qui dentro, per quanto breve, è stato bello intenso. Scontri e confronti ci hanno sempre acceso qualcosa dentro, siamo arrivati a conoscerci piuttosto bene direi”. “Ti ho sempre visto uomo, maturo, un ragazzo con la testa sulle spalle. Sai quello che vuoi, non mi hai mai fatto mancare nulla. Mi hai tolto sempre ogni dubbio. Mi hai sempre dato l’idea di quella persona con cui volevo uscire da qui” ha continuato. “Io non mi sono privata di nulla, come mi hai detto tu, mi sono ...