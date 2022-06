Scherma, Assoluti Courmayeur 2022: Fiamme Oro e Carabinieri vincono nella gara a squadre di fioretto (Di mercoledì 1 giugno 2022) Primeggiano Fiamme Oro e Carabinieri nel programma di fioretto a squadre ai Campionati Assoluti in corso di svolgimento di Courmayeur. nella gara femminile le Fiamme Oro hanno conquistato il gradino più alto del podio dopo i due titoli consecutivi dei Carabinieri. Erica Cipressa, Martina Favaretto, Giulia Amore e Matilde Calvanese hanno vinto facilmente l’assalto dei quarti contro il Club Scherma Jesi di Lucrezia Cantarini, Sofia Giordani e Claudia Rotella 45-17, poi in semifinale hanno superato di misura 36-35 l’Aeronautica Militare che schierava al via Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Elisabetta Bianchi e Valentina De Costanzo. In finale battute le campionesse in carica dei ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) PrimeggianoOro enel programma diai Campionatiin corso di svolgimento difemminile leOro hanno conquistato il gradino più alto del podio dopo i due titoli consecutivi dei. Erica Cipressa, Martina Favaretto, Giulia Amore e Matilde Calvanese hanno vinto facilmente l’assalto dei quarti contro il ClubJesi di Lucrezia Cantarini, Sofia Giordani e Claudia Rotella 45-17, poi in semifinale hanno superato di misura 36-35 l’Aeronautica Militare che schierava al via Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari, Elisabetta Bianchi e Valentina De Costanzo. In finale battute le campionesse in carica dei ...

