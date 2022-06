Salvini accerchiato incassa la solidarietà di Santoro Giorgetti attende il voto del 12 giugno

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Matteoe criticato da tutti o quasi,però ladi Michele. “Non è mai stato così bombardato, sono solidale”, dice il giornalista che non ha mai fatto mistero della sua posizione pacifista e anti-Nato. Ora ci si concentra sulle beghe interne alla Lega e riemerge la figura diche per i media è destinato ad essere l’anti-. E ciò dopo la bagarre sul viaggio a Mosca ormai saltato. Dopo le parole di Draghi che ha ribadito la posizione saldamente atlantista del governo. Dopo che il Copasir ha aperto un dossier sul consigliere diAntonio Capuano. LEGGI ANCHEfarà come Fini? Paragone che non regge. La Lega è un vero partito, il Pdl non lo fu ...

gli risponde con un tweet: "Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il Pd parla solo di armi e guerra. Più chiaro di così...". ...Giuseppe Conte gioca in attacco ma anche in difesa: il M5s si sentee alza le barricate. 'Dicono spesso che... Meloni attaccaa casa sua E la Lega para il colpo alleandosi con il ... Da Giorgetti ai governatori. Salvini accerchiato su Mosca Pioggia di critiche dal Ppe, anche gli alleati si smarcano Il leader: una squadra ha giocatori con caratteri diversi ...Il viaggio di Salvini in Russia ha colto tutti di sorpresa. Il ministro degli Estesi ha risposto che serve senso di responsabilità, mentre Draghi non ha rilasciato commenti. A cosa serve il viaggio