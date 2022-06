Roma Primavera, sarà Guidi il nuovo allenatore (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ieri si è conclusa l'avventura di Alberto De Rossi sulla panchina della Roma Primavera dopo quasi 20 anni. I giallorossi sono stati... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ieri si è conclusa l'avventura di Alberto De Rossi sulla panchina delladopo quasi 20 anni. I giallorossi sono stati...

Advertising

FcInterNewsit : ?????? FINITAAAAAA! L'INTER PRIMAVERA DIVENTA CAMPIONE D'ITALIA PER LA DECIMA VOLTA NELLA SUA STORIA! Roma battuta in… - OfficialASRoma : Finisce qui. Epilogo amaro di una grande stagione. Nonostante l'assalto finale, lo Scudetto Primavera va all'… - Inter : ?? | REPORT Qui il racconto della partita che ci ha portato a conquistare il ??° Campionato #Primavera1TimVision de… - JuveReTweet : RT @RickyBianchini: L'Inter vince il Campionato Primavera 1 2021/2022 battendo in finale playoff la Roma con il risultato di 2-1. Decimo su… - tmpsoccer : Grandissima impresa dell'@Inter che si laurea campione d'Italia Primavera! I nerazzurri battono 2-1 la Roma in rimo… -