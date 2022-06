(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Laci prova. A una manciata di giorni dal referendum sulla giustizia, il Carroccio accende i riflettori sulla tornata referendaria,il "di" dei media e tenta di scalare un altro, quello del raggiungimento del quorum, obiettivo lontano secondo gli ultimi sondaggi pubblicati la scorsa settimana. Un'interrogazione sulla performance di Luciana Littizzetto a 'Che tempo che fa', Roberto Calderoli in sciopero della fame e MatteochePd e M5S come principali colpevoli della 'del' attorno al referendum. Dice: "Proviamo a superare il bavaglio, l'del...

Advertising

LegaSalvini : Giulia #Bongiorno (Resp. Dipartimento Giustizia - Lega): 'Il Referendum è uno straordinario strumento di partecipaz… - Agenzia_Ansa : Parlamentari della Lega presentano un'interrogazione in commissione Vigilanza Rai su Luciana Littizzetto perché nel… - repubblica : La Lega contro Luciana Littizzetto: 'Interrogazione parlamentare sul suo monologo su referendum giustizia' - acgussy1 : @matteosalvinimi dov'era Salvini, quando nel 1999 il Partito Radicale, propose lo stesso referendum giustizia??? bo… - TV7Benevento : **Referendum: Lega denuncia 'muro di silenzio', Salvini attacca 'da Pd-M5S indegna congiura'** -… -

Io però la devo ringraziare, anche se ha sbertucciato i, perché ne ha parlato in prima serata ". L'esponente dellaprosegue nel suo atto di accusa alla Rai e aggiunge: " L'abbonamento ...... tira dritto e rilancia le battaglie della, a partire dalsulla giustizia. Domani è previsto un presidio davanti al tribunale di Milano e una protesta formale contro il silenzio dei ...Per loro i referendum non esistono, vogliono continuare a usare i tribunali per vincere le elezioni con le sentenze dei giudici”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un filo ...Il 29 maggio è andato in onda a Che tempo che fa il monologo di Luciana Littizzetto sul referendum del 12 giugno. Molteplici le critiche dal mondo politico. Ecco cosa ha detto la comica.