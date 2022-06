Pnrr: Boccia (Pd), 'su sanità, scuola e 5g non possiamo permetterci ritardi' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Oggi in Aula abbiamo espresso la nostra preoccupazione in merito al rispetto della data del 30 giugno 2022 per l'aggiudicazione definitiva e non provvisoria degli appalti relativi alla Strategia italiana per la banda ultra-larga, affidata al Pnrr. Al ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, abbiamo infatti chiesto quali azioni il governo intenda mettere in campo per il rispetto di tale data”. Così Francesco Boccia, responsabile Autonomie ed enti locali del Pd, a margine del question time. “Abbiamo preso atto – prosegue l'esponente dem - dell'impegno del governo nel rispetto dei tempi ma siamo qui spinti da amministrazioni locali e regionali nel sostenere ogni azione per accelerare le procedure e rispettare i termini di aggiudicazione, attuazione e spesa. Per questo ribadiamo la ferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - “Oggi in Aula abbiamo espresso la nostra preoccupazione in merito al rispetto della data del 30 giugno 2022 per l'aggiudicazione definitiva e non provvisoria degli appalti relativi alla Strategia italiana per la banda ultra-larga, affidata al. Al ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, abbiamo infatti chiesto quali azioni il governo intenda mettere in campo per il rispetto di tale data”. Così Francesco, responsabile Autonomie ed enti locali del Pd, a margine del question time. “Abbiamo preso atto – prosegue l'esponente dem - dell'impegno del governo nel rispetto dei tempi ma siamo qui spinti da amministrazioni locali e regionali nel sostenere ogni azione per accelerare le procedure e rispettare i termini di aggiudicazione, attuazione e spesa. Per questo ribadiamo la ferma ...

