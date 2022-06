Ospina o Meret via, idea del Napoli: fissato il budget per il nuovo portiere (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arrivano interessanti notizie di calciomercato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale della SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal”, nella prossima sessione di calciomercato il Napoli punterà solo su portieri ingaggiabili a parametro zero. Se non dovesse rinnovare David Ospina, infatti, il Napoli opererà quanto prima sul mercato per sostituirlo degnamente e dare manforte ad Alex Meret. Il futuro dell’estremo difensore colombiano pare sempre più lontano dalla maglia azzurra e il club di De Laurentiis è già al lavoro per cercare un rimpiazzo. Lo stesso Meret potrebbe partire nel caso in cui non gli venisse garantito il posto da titolare. Sirigu, Genoa (Photo by Getty ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arrivano interessanti notizie di calciomercato in diretta a Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica ufficiale della SSC. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, conduttore della trasmissione “Radio Goal”, nella prossima sessione di calciomercato ilpunterà solo su portieri ingaggiabili a parametro zero. Se non dovesse rinnovare David, infatti, ilopererà quanto prima sul mercato per sostituirlo degnamente e dare manforte ad Alex. Il futuro dell’estremo difensore colombiano pare sempre più lontano dalla maglia azzurra e il club di De Laurentiis è già al lavoro per cercare un rimpiazzo. Lo stessopotrebbe partire nel caso in cui non gli venisse garantito il posto da titolare. Sirigu, Genoa (Photo by Getty ...

