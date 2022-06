Novak Djokovic | il serbo è il grande sconfitto del Roland Garros 2022

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Vittoria a Rafa Nadal, mentredeve bere dal calice amaro della sconfitta. Al termine di una partita bellissima, ilnon è riuscito a battere lo spagnolo nella sfida del. Il vincitore degli Internazionali d’Italiaha rilasciato alcune dichiarazioni alla fine della partita. Le parole dialla fine del match contro Rafa Nadal “Oggi Rafa ha fatto vedere perchè sia uncampione. Non ha mai mollato a livello mentale e ha concluso la partita nel migliore dei modi, andando a centrare un successo che meritava senza ombra di dubbio. Ho avuto le mie possibilità. Ho servito per vincere il parziale e ho avuto anche un paio di set point. Con un paio di colpi ...

Advertising

FiorinoLuca : Novak Djokovic ???? ?? “Nadal è stato il giocatore migliore nei momenti importanti. Ho avuto occasioni nel quarto, se… - Eurosport_IT : NOLE SUL VELLUTO! ?????? Novak Djokovic si prende i quarti di finale del Roland Garros: il serbo batte 3-0 anche l'a… - Tennis_Ita : Roland Garros, Novak Djokovic: 'Nadal ha dimostrato perché è un grande campione. Il piede? Non è la prima volta che… - Marilenapas : RT @RaiNews: Uno scontro fra titani al #RolandGarros andato in scena sulla terra rossa di Parigi. Da una parte sua maestà Nadal, dall'altra… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #RolandGarros 2022, Novak #Djokovic: “Oggi ha vinto un giocatore migliore, #Nadal ha fatto la differenza nei momenti clou” #R… -

Rafa Nadal non finisce di stupire. Il fuoriclasse spagnolo, infatti, ha piegatoin un quarto di finale del Roland Garros 2022 che è subito entrato di diritto nella storia del Major parigino, al termine di un match letteralmente clamoroso. Quattro set di livello ...L'ennesima sfida della saga trae Rafael Nadal elegge il maiorchino e lo spedisce alla semifinale del Roland Garros 2022, nella quale affronterà Alexander Zverev, 'giustiziere' dell'astro nascente spagnolo Carlos ...Coco Gauff sarà la prossima avversaria di Martina Trevisan. La statunitense supera Sloane Stephens 7-5 6-2 e, proprio come la giocatrice fiorentina, giovedì disputerà la sua prima semifinale slam. A 1 ...- foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). Il campione spagnolo, testa di serie numero 5, si è imposto nel quarto di finale 'stellare' sul serbo Novak Djokovic, leader della classifica Atp e del seeding, in ...