Non seguono l’ora di religione a scuola | bambini lasciati fuori dal Duomo durante la gita

Niente visita ai dipinti del Duomo perché hanno scelto di non frequentare l'ora di religione. È quanto accaduto a cinque bambini e bambine di una scuola elementare di San Donà di Piave, Venezia, che durante la gita scolastica, lo scorso 20 maggio, si sono dovuti accontentare di rimanere all'esterno della cattedrale aspettando che i loro compagni e le maestre terminassero di ammirare le opere all'interno.

