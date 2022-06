Netflix Geeked Week | tutti dettagli sull' evento in streaming | dal calendario a dove è possibile vederlo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Dal 6 al 10 giugno si svolgerà la2022, eco: daldelle giornate aseguire l'. Si svolgerà dal 6 al 10 giugno la2022, l'attesovirtuale diche permetterà ai fan di scopriree anticipazioni delle serie in arrivo ine dei film più attesi. Il progetto durerà cinque giorni e online è stato svelato ile le istruzioni per seguirei panel e assistere alla presentazione di ogni contenuto inedito. La2022 sarà disponibile su tutte le principali piattaforme, tra ...

Dal 6 al 10 giugno si svolgerà la Netflix Geeked Week 2022, eco tutti i dettagli: dal calendario delle giornate a dove seguire l'evento. Si svolgerà dal 6 al 10 giugno la Geeked Week 2022, l'atteso ev ...Il primo teaser di Wednesday ci dà una Mano a capire quando avremo un first look della serie Netflix prodotta da Tim Burton.