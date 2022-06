Municipio VII, riapre Teatro Villa Lazzaroni: sabato l’inaugurazione (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “sabato 4 giugno 2022 alle 17.30 sarà finalmente inaugurato il Teatro di Villa Lazzaroni, dopo anni di chiusura e numerosi interventi di restauro. Sarà un Teatro di comunità, uno spazio aperto per incontri, dibattiti, presentazioni di libri, di film, conferenze e conversazioni di scena, animazione teatrale, spettacoli per bambini e ragazzi.” “La gestione del Teatro è stata affidata tramite bando a Fondamenta – La Scuola dell’Attore/Teatro e Teatri, ente di formazione artistica e impresa di produzione teatrale”. Lo fa sapere una nota del VII Municipio di Roma. Accanto alla sala teatrale prenderà nuovamente vita anche la Sala Marco Aurelio, una bottega creativa dedicata a percorsi di animazione per bambini e formazione per educatori, animatori e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “4 giugno 2022 alle 17.30 sarà finalmente inaugurato ildi, dopo anni di chiusura e numerosi interventi di restauro. Sarà undi comunità, uno spazio aperto per incontri, dibattiti, presentazioni di libri, di film, conferenze e conversazioni di scena, animazione teatrale, spettacoli per bambini e ragazzi.” “La gestione delè stata affidata tramite bando a Fondamenta – La Scuola dell’Attore/e Teatri, ente di formazione artistica e impresa di produzione teatrale”. Lo fa sapere una nota del VIIdi Roma. Accanto alla sala teatrale prenderà nuovamente vita anche la Sala Marco Aurelio, una bottega creativa dedicata a percorsi di animazione per bambini e formazione per educatori, animatori e ...

maxbombus59 : @MilaSpicola @MarcoCantamessa Io a Roma per la carta d’identità ho preso a marzo appuntamento per il 24 giugno in u… - leoroma90 : @anninavigneto @gualtierieurope @AndreaCatarci No, vuol dire che i dipendenti comunali che fanno le cie sono sotto… - David29968875 : Roma 27 Maggio 2022. Via Vestricio Spurinna - VII Municipio. Grazie Gualtieri! Grazie Laddaga! Roma e stata finalme… - TuttoSuRoma : Municipio #Roma VII: via libera a progetto chiesa a Nuova Tor Vergata - Perla19733917 : RT @vocedelpatriota: VII Municipio. FdI: Morena voragine sull’asfalto non riparata cosa aspettano Comune di Roma e Municipio VII? https://t… -