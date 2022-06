Milano: consulenti Genovese, 'capacità intendere e volere scemata per abuso droghe' (Di mercoledì 1 giugno 2022) Milano, 1 giu. (Adnkronos) - Il quadro clinico di Alberto Genovese, l'ex manager a processo a Milano per due violenze sessuali, "all'epoca dei fatti era caratterizzato da un disturbo cronico da abuso di sostanze stupefacenti in comorbidità con un disturbo psicotico secondario all'uso di sostanze", il tutto inserito in un disturbo della personalità "con la presenza di tratti istrionici, narcisistici e ossessivo compulsivi". Lo sostengono i professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartoni nella consulenza tecnica che i difensori, gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, hanno consegnato al gup di Milano Chiara Valori che oggi ha detto sì al processo abbreviato condizionato proprio alla consulenza. Il disturbo del comportamento, secondo gli esperti, ha impattato sulla attività lavorativa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu. (Adnkronos) - Il quadro clinico di Alberto, l'ex manager a processo aper due violenze sessuali, "all'epoca dei fatti era caratterizzato da un disturbo cronico dadi sostanze stupefacenti in comorbidità con un disturbo psicotico secondario all'uso di sostanze", il tutto inserito in un disturbo della personalità "con la presenza di tratti istrionici, narcisistici e ossessivo compulsivi". Lo sostengono i professori Pietro Pietrini e Giuseppe Sartoni nella consulenza tecnica che i difensori, gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, hanno consegnato al gup diChiara Valori che oggi ha detto sì al processo abbreviato condizionato proprio alla consulenza. Il disturbo del comportamento, secondo gli esperti, ha impattato sulla attività lavorativa ...

