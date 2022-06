Milan, il dossier Leao è una priorità per Cardinale: la vera richiesta del portoghese (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inizia una nuova era al Milan. Gerry Cardinale e la sua Red Bird vogliono proseguire il lavoro fatto da Elliott nel rilancio del club rossonero... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Inizia una nuova era al. Gerrye la sua Red Bird vogliono proseguire il lavoro fatto da Elliott nel rilancio del club rossonero...

Advertising

classcnbc : MILAN A REDBIRD, FIRMATO PRELIMINARE CON ELLIOTT Siglato il contratto per la vendita del #Milan a #RedBird. Valuta… - YBah96 : RT @cmdotcom: #Milan, il dossier #Leao è una priorità per #Cardinale: la vera richiesta del portoghese - TeofiloSteven : RT @cmdotcom: #Milan, il dossier #Leao è una priorità per #Cardinale: la vera richiesta del portoghese - cmdotcom : #Milan, il dossier #Leao è una priorità per #Cardinale: la vera richiesta del portoghese - Marxtrixx : RT @dorinileonardo: #Elliot su dossier #Milan ha assunto tre ruoli, ognuno con un discreto ritorno: -finanziatore di Yonghong Li (con succe… -