Lewis Hamilton, pretty in Pink PP: è lui il nuovo uomo di Valentino (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il sette volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton è stato annunciato come nuovo volto per la campagna menswear della collezione Pink PP di Valentino che ha sfilato a marzo a Parigi, tramite un post instagram del direttore creativo della Maison, Pierpaolo Piccioli, subito ripreso poi dallo stesso Hamilton. Il campione è il primo uomo a far parte del progetto DIVAS, che sta per DI.fferent VA.lues, con cui il brand vuole sostenere una nuova visione abbracciando una diversità condivisa e comunitaria, scegliendo volti e personaggi diversi che hanno come fil rouge una missione fatta di empatia. Le prese di posizione forti e chiare di Hamilton in fatto di diritti e inclusione lo rendono certamente uno degli sportivi contemporanei che più ...

