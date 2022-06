Lazio | Di Berardino | bene Legnini | ripartire da scuole è fondamentale

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “Nel corso di questo periodo il commissarioe la struttura commissariale hanno saputo intervenire in accordo con le Regioni per semplificare molto le norme ma tenendo fermo il rispetto delle regole e la trasparenza: l’abbinamento di questi due capisaldi ha contribuito a dare un segno molto forte sulla ricostruzione”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche per la ricostruzione della Regione, Claudio Di, intervenendo alla presentazione del programma straordinario di ricostruzione e adeguamento sismico di tutte ledanneggiate dal terremoto in corso nella Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi, a Roma. Oggi, ha sottolineato Di, “parliamoed è un bel messaggio che dà un senso e un segno di rinascita dei territori, perché insieme a lavoro ...