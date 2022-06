Laura Maddaloni la più forte dell’Isola? Guendalina Tavassi le lancia una frecciatina che non passa inosservata (Di mercoledì 1 giugno 2022) Guendalina Tavassi dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi ad un mese dalla finale del prossimo 27 giugno, torna sui social e lancia una bella frecciatina nei confronti di Laura Maddaloni, sua ex collega di reality show. Laura Maddaloni la più forte? Guendalina Tavassi le lancia una frecciatina Raggiunta da The Pipol TV, l’ex concorrente dell’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 1 giugno 2022)dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi ad un mese dalla finale del prossimo 27 giugno, torna sui social euna bellanei confronti di, sua ex collega di reality show.la piùleunaRaggiunta da The Pipol TV, l’ex concorrente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera #IsolaParty si tinge di rosso! Una puntata dedicata all’amore con: Laura Maddaloni e Clemente Russo, Carmen… - zazoomblog : “È stata Laura Maddaloni”. Fuori dall’Isola dei Famosi Guendalina Tavassi non risparmia colpi - #stata #Laura… - zioale__ : @MedInfinityIT le battutone di valimir possono toccare laura maddaloni, a soleil sorge purtroppo non frega nulla. #solearmy - blogtivvu : Laura Maddaloni la più forte dell’Isola? Guendalina Tavassi le lancia una frecciatina che non passa inosservata… - andreastoolbox : #Guendalina Tavassi lancia una stoccata a Laura Maddaloni dopo L’Isola -