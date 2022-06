Italia, Mancini: 'L'Argentina ha comandato ed è stata migliore' (Di mercoledì 1 giugno 2022) LONDRA - Una grandissima Argentina incanta a Wembley , esprimendo un calcio di altissimo livello e dal valore estetico invidiabile, e domina l'Italia nella Finalissima grazie ai gol di Lautaro, Di ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 giugno 2022) LONDRA - Una grandissimaincanta a Wembley , esprimendo un calcio di altissimo livello e dal valore estetico invidiabile, e domina l'nella Finalissima grazie ai gol di Lautaro, Di ...

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct #Mancini per ???? #Italia ?? #Argentina ???? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Wemb… - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - DiMarzio : #Finalissima | Le parole di #Mancini e #Chiellini al termine di #ItaliaArgentina - dalcantol : RT @MCalcioNews: Italia scandalosa, la faccia di Bonucci parla da sola: in queste condizioni meglio rimanere a casa - TuttoMercatoWeb : Italia, Mancini: 'Volevamo cambiare dopo questa partita e lo faremo. Alcuni andranno in vacanza' -