Italia Argentina | Re Giorgio alla conquista di Wembley

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Serata di gala aconche assegna la Finalissima anche se gli occhi saranno tutti puntati suChiellini Già, uncosì a inizio giugno spunta quasi come un arcobaleno dopo la tempesta. Il ritorno della nostra Nazionale dopo il nefasto intermezzo di marzo assegna la prima ri-edizione della sfida euro-sudamericana. Perché in effetti questa rinominata Finalissima sarà in realtà la terza occasione nella quale i campioni d’Europa affrontano i detentori del titolo sudamericano. Nel 1985 la Francia batté l’Uruguay 2-0, mentre nel 1993 proprio l’Albiceleste sconfisse la Danimarca ai calci di rigore. Dopo l’esperienza non troppo felice della Confederations Cup, UEFA e CONMEBOL hanno deciso di ripristinare questa sorta di Supercoppa ...