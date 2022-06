«In Killnet pare, anche se non è certo, che ci siano anche italiani» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Man mano che stanno andando avanti le minacce del gruppo di hacktivisti filo-russi Killnet (e della loro ala più aggressiva, denominata Legion), le autorità italiane stanno acquisendo delle informazioni sempre più dettagliate, che vanno anche oltre ai dati che vengono pubblicamente diffusi attraverso i loro canali di informazione ufficiali (ad esempio, il gruppo Telegram We are Killnet). Stando a quanto emergerebbe in queste ore, alcuni esponenti di Killnet potrebbero anche essere italiani. Ad affermarlo in televisione è il docente di Informatica Giuridica dell’università della Luiss Paolo Galdieri. Ma è una teoria che è emersa, tra le righe, anche in un articolo pubblicato questa mattina da Repubblica in cui si parla ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 giugno 2022) Man mano che stanno andando avanti le minacce del gruppo di hacktivisti filo-russi(e della loro ala più aggressiva, denominata Legion), le autorità italiane stanno acquisendo delle informazioni sempre più dettagliate, che vannooltre ai dati che vengono pubblicamente diffusi attraverso i loro canali di informazione ufficiali (ad esempio, il gruppo Telegram We are). Stando a quanto emergerebbe in queste ore, alcuni esponenti dipotrebberoessere. Ad affermarlo in televisione è il docente di Informatica Giuridica dell’università della Luiss Paolo Galdieri. Ma è una teoria che è emersa, tra le righe,in un articolo pubblicato questa mattina da Repubblica in cui si parla ...

