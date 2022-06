Hindley | sorpresa al museo del Ghisallo | in regalo la maglia rosa

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ... per ammirare la più grande collezione di maglie, ritrovate grazie al progetto Giro fordi Gazzetta dello Sport.

Jainon finisce di stupire. Dopo aver conquistato alla penultima tappa il Giro d'Italia 2022 - primo australiano della storia - il corridore della Bora hansgrohe si è presentato stamani al Museo ...La prova, questa, che il passaggio dial Museo è giunto a. Altrimenti Molteni, che prima di tutto è grande appassionato di ciclismo, non si sarebbe assentato con l'arrivo di un ...Jai Hindley ha fatto una splendida sorpresa al Museo del Ciclismo. Il fresco vincitore del Giro d'Italia si è presentato al tempio delle due ruote, accanto allo storico Santuario della Madonna del Ghi ...MAGREGLIO - È entrato a sorpresa, come un turista in maglietta bianca e jeans, ha pagato il biglietto, ha visitato il Museo del Ciclismo del Ghisallo, ha chiesto di poter acquistare un libro sulla sto ...