Giro dell’Appennino 2022 | torna la tradizionale corsa con arrivo a Genova

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Domani, giovedì 2 giugno, si correrà l’edizione numero 83 del. Collocazione inedita nel calendario, ma solito percorso spettacolare per una delle corse che ha fatto la storia del nostro ciclismo, nonostante non stia vivendo in questi anni il suo momento di massimo splendore. L’albo d’oro di questo evento non ha nulla da invidiare a quello delle corse più prestigiose d’Europa, potendo vantare nomi come quelli di Fausto Coppi e Gianni Motta, molto lontani nel tempo, fino ai più recenti Vincenzo Nibali e Sonny Colbrelli, passando per gli anni di dominio di Gianbattista Baronchelli e le affermazioni di Gianni Bugno e Francesco Moser. Il percorso di questa edizione parte da Pasturana per arrivare dopo 191 km altraguardo di Via XX Settembre a. Nel mezzo un tracciato molto duro che ...