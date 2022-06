Giorgia Soleri racconta del suo aborto a 21 anni: “Aggredita da una ginecologa” (Di mercoledì 1 giugno 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera, Giorgia Soleri racconta del suo presente, del suo futuro ma anche del suo passato. E tra i momento che l’hanno segnata e che non potrà mai dimenticare, c’è sicuramente quello in cui ha deciso di abortire. Lo racconta oggi, ricordando quello che le successe in un momento in cui forse avrebbe avuto bisogno del sostegno di un medico, di un professionista, di un adulto che le stesse accanto. E invece è stato tutto complicato, doloroso. “Sono andata in consultorio e sono stata Aggredita dalla ginecologa, che mi sgridò dicendo che noi giovani facciamo sesso senza precauzioni e usiamo l’aborto come contraccettivo, senza sapere nulla della mia storia” ha raccontato Giorgia nella sua intervista al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 1 giugno 2022) In una lunga intervista al Corriere della sera,del suo presente, del suo futuro ma anche del suo passato. E tra i momento che l’hanno segnata e che non potrà mai dimenticare, c’è sicuramente quello in cui ha deciso di abortire. Looggi, ricordando quello che le successe in un momento in cui forse avrebbe avuto bisogno del sostegno di un medico, di un professionista, di un adulto che le stesse accanto. E invece è stato tutto complicato, doloroso. “Sono andata in consultorio e sono statadalla, che mi sgridò dicendo che noi giovani facciamo sesso senza precauzioni e usiamo l’come contraccettivo, senza sapere nulla della mia storia” hatonella sua intervista al ...

