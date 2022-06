Gianluca Vacchi rompe il silenzio | “Affermazioni false e offensive Li denuncio!”

(Di mercoledì 1 giugno 2022), finito nell’occhio del ciclone dopo essere stato trascinato in tribunale da tre suoi ex dipendenti, si difende e Perizona Magazine.

Advertising

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - FranAltomare : Non vorrei essere nel marketing di Prime Video, oggi. La storia di Gianluca Vacchi, oltre che agghiacciante, è imba… - SirDistruggere : Guardiamo il lato positivo, la colf di Gianluca Vacchi avrà superato di certo gli anta e quindi adesso sarà idonea… - CeschiaMarcello : RT @CesareDTrocchio: Quando i filippini sbagliavano i balletti, Gianluca Vacchi li costringeva ad ascoltare tutti i discorsi di Giorgia Mel… - GoriRoberto1 : Gianluca Vacchi dal 2016 potete leggere i suoi discorsi, potete ascoltare i suoi discorsi esibendo molti dei suoi 1… -

Vuoi occuparti dei camerieri diEh, mica sono Zalone. Hai qualcosa da dire sui referendum, sulla surrogata, sulla generazione Z Eh, mica sono Zalone. Vuoi commentare il gamberetto "...Michele Serra per 'la Repubblica' michele serra Parlandone come di una fiction (per il semplice fatto che lo è), la puntata nella quale il protagonista,, viene accusato da alcuni domestici di averli costretti a ballare per manifestare giubilo ...L'uomo accusato anche di violenza sessuale. Adesso ha il braccialetto elettronico. La vittima vive nascosta in una casa famiglia: "Ci eravamo ...Dice Gianluca Vacchi: i social, come tutte le armi, vanno presi e usati con cautela. Diceva Umberto Eco scagliando la sua ultima freccia mediatica: il web gratifica gli imbecilli che prima parlavano s ...