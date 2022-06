Gaetano: “Napoli, non ho paura, è la mia casa” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianluca Gaetano parla dal ritiro della Nazionale Under e si dice pronto per andare in ritiro con il Napoli. Il giocatore ha disputato un ottimo campionato alla Cremonese, mettendo a referto 7 gol nella stagione in Serie B, diventando un punto fermo per Pecchia. “La Cremonese mi ha dato l’opportunità di crescere molto e per questo li ringrazio sempre, con loro ho accumulato tanta esperienza, fino ad arrivare alla promozione in Serie A. Ora però penso all’Italia ed alla partita con il Lussemburgo“. Gaetano dimostra di avere anche gran carattere e dice: “Non mi spaventa il ritiro con il Napoli, è la mia casa e darò il mio massimo in ogni partita“. Sull’addio di Insigne ha detto: “Mi dispiace molto che sia andato via, ha fatto dieci anni meravigliosi in maglia azzurra, per fare una carriera come la sua ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 1 giugno 2022) Gianlucaparla dal ritiro della Nazionale Under e si dice pronto per andare in ritiro con il. Il giocatore ha disputato un ottimo campionato alla Cremonese, mettendo a referto 7 gol nella stagione in Serie B, diventando un punto fermo per Pecchia. “La Cremonese mi ha dato l’opportunità di crescere molto e per questo li ringrazio sempre, con loro ho accumulato tanta esperienza, fino ad arrivare alla promozione in Serie A. Ora però penso all’Italia ed alla partita con il Lussemburgo“.dimostra di avere anche gran carattere e dice: “Non mi spaventa il ritiro con il, è la miae darò il mio massimo in ogni partita“. Sull’addio di Insigne ha detto: “Mi dispiace molto che sia andato via, ha fatto dieci anni meravigliosi in maglia azzurra, per fare una carriera come la sua ...

