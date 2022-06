Esercito europeo, intervista al generale Mauro Del Vecchio: «Ora è possibile, c'è già molto lavoro comune» (Di mercoledì 1 giugno 2022) Mauro Del Vecchio, generale dell'Esercito Italiano, ha avuto tanti prestigiosi incarichi nella sua carriera tra cui la Brigata Bersaglieri Garibaldi guidata in Bosnia, Macedonia e Kosovo tra il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 1 giugno 2022)Deldell'Italiano, ha avuto tanti prestigiosi incarichi nella sua carriera tra cui la Brigata Bersaglieri Garibaldi guidata in Bosnia, Macedonia e Kosovo tra il...

Advertising

Serendippo10 : @La7tv @AlbertoBagnai Nessuno ha mai detto che l'Ucraina 'deve' vincere sul campo. Nessuno vuole un esercito 'europ… - Clarembaldo : Ottimo: verso una Nato di complemento, più che Esercito Europeo. - Alexfacchinetti : ??C'è chi dice NO. C'è chi dice SI ????Così fu che l'AUDACE #UE finì per farsi la guerra da sola e perse Con il Consig… - genovitt : @mentecritica Se vogliamo salvare l'Ucraina e l'Europa occorre un embargo totale di gas e petrolio ed essere tutti,… - pharsaliaa : Come riconoscerle: -'esercito comune europeo e stati uniti d'Europa subito!' -'paghiamo tutti per pagare meno' -'l… -