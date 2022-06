(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - "Nel 2022 c'è ancora chi blocca coni comizi di un partito politico democratico come la, medaglia d'oro al valore per la lotta contro fascismo e totalitarismo, ha subito ieri sera l'ennesimo sfregio, durante un incontropresso la Sala Cap, da parte di chi - a parole - dice di rappresentare quei valori salvo poi comportarsi come il più becero dei dittatori. Tra loro c'era persino il consigliere comunale Ceraudo del Movimento 5 Stelle. Chissà cosa dirà Conte oggi adella sua performance! E il Pd come reagisce a violenze e? Come reagisce a un gruppo che haildi un partito democraticamente rappresentato? Speriamo che tutte le forze politiche prendano le ...

Advertising

matteosalvinimi : Goldman Sachs, banca d’affari americana, ritiene “pericoloso” che alle elezioni dell’anno prossimo vincano Lega e d… - 51rolando : RT @matteosalvinimi: Goldman Sachs, banca d’affari americana, ritiene “pericoloso” che alle elezioni dell’anno prossimo vincano Lega e dest… - TV7Benevento : Elezioni: Lega, 'comizio elettorale bloccato a Genova con violenza e intimidazioni' - - michele_apicell : RT @matteosalvinimi: Goldman Sachs, banca d’affari americana, ritiene “pericoloso” che alle elezioni dell’anno prossimo vincano Lega e dest… - LifeJoining : RT @BarillariDav: Tutti pensano alle elezioni nazionali del prossimo anno. I vecchi partiti cercheranno di rifarsi la verginità...ma non cr… -

Di certo, ha aggiunto, "non mi rallegro se ci sono problemi in Fi operchè lele voglio vincere con loro" e "se io prendo un punto più degli altri ma la coalizione perde non è che mi ......abrogativi sulla giustizia che saranno votati il prossimo 12 giugno insieme alle... Questi dati hanno spinto i partiti politici promotori, in particolar modo lae i Radicali, a insorgere e ...Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Nel 2022 c’è ancora chi blocca con violenza i comizi di un partito politico democratico come la Lega. Genova, medaglia d’oro al valore per la lotta contro fascismo e totali ...La banca d’affari Goldman Sachs ha aperto il fuoco di fila contro la probabile vittoria elettorale della coalizione di centrodestra alle ...