Covid, Gallera si assolve e ne ha per tutti: Conte, Gori, Sala e pure Salvini (Di mercoledì 1 giugno 2022) È vero, non è “un’autocelebrazione”, come scrive Giulio Gallera (e ci mancherebbe, visto che da celebrare non c’è proprio nulla). Piuttosto, il libro “Diario di una guerra non convenzionale, la nostra lotta contro il virus”, pubblicato dall’ex assessore al Welfare di Regione Lombardia con Guerini Associati, è un tentativo di riscattare la propria credibilità; difendere il proprio operato di fronte “al mare di polemiche strumentali – così le definisce Gallera – che hanno investito la Lombardia, colpendo me e il presidente Fontana” durante la prima e seconda ondata Covid. E dire che fino a pochi mesi prima, a Palazzo Lombardia pensavano di avere una “macchina più che collaudata”. Con l’esperienza dell’epidemia di meningite nel basso Sebino bergamasco (“cinque casi” a fine 2019, ricorda Gallera), tracciamento e ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) È vero, non è “un’autocelebrazione”, come scrive Giulio(e ci mancherebbe, visto che da celebrare non c’è proprio nulla). Piuttosto, il libro “Diario di una guerra non convenzionale, la nostra lotta contro il virus”, pubblicato dall’ex assessore al Welfare di Regione Lombardia con Guerini Associati, è un tentativo di riscattare la propria credibilità; difendere il proprio operato di fronte “al mare di polemiche strumentali – così le definisce– che hanno investito la Lombardia, colpendo me e il presidente Fontana” durante la prima e seconda ondata. E dire che fino a pochi mesi prima, a Palazzo Lombardia pensavano di avere una “macchina più che collaudata”. Con l’esperienza dell’epidemia di meningite nel basso Sebino bergamasco (“cinque casi” a fine 2019, ricorda), tracciamento e ...

