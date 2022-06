Coppia suicida a Forlì | come analista ho avuto a che fare con ‘fuoriusciti’ da gruppi parareligiosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) ‘Vogliamo trovare altrove la nostra pace e altre possibilità per noi’, sono queste le ultime parole vergate da Paolo Neri e Stefania Platania, morti suicidi in quel di Spinello. Tra le varie piste percorse per motivare questa drammatica scelta, molti media hanno ricordato il fatto che i coniugi erano da tempo usciti dalla Ramtha’s School of Enlightenment, un culto new age di origine statunitense, gruppo che in quella località contava diversi adepti. E’ tuttavia fuori luogo, è bene sottolinearlo nettamente, stabilire –molti quotidiani hanno forse un po’ frettolosamente fatto – un nesso causa-effetto tra questa lontana appartenenza (si parla di dieci anni fa) e il loro tragico gesto. Questo episodio offre però la possibilità dialcune considerazioni sullo sfilacciamento del legame sociale e il conseguente fenomeno delle cosiddette ‘sette’ ad ...